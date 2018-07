Bio-Rad Laboratories: Haben Sie darauf geachtet?

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Bio-Rad Laboratories per 24.07.2018 bei 307,99 USD. Bio-Rad Laboratories zählt zu "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Bio-Rad Laboratories entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Bio-Rad Laboratories 5 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bio-Rad Laboratories vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 307,99 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -3,57 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 297 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Hold"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

