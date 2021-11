Bio-Rad Laboratories Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Bio-rad Laboratories, ein Unternehmen aus dem Markt "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 04:56 Uhr) mit 794.68 USD fast gleich (+0.22 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Bio-rad Laboratories entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Bio-rad Laboratories für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Bio-rad Laboratories für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Bio-rad Laboratories insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bio-rad Laboratories-Aktie ein Durchschnitt von 662,81 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 794,68 USD (+19,9 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (771,2 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,04 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Bio-rad Laboratories-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Bio-rad Laboratories erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,18 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Bio-rad Laboratories damit 6,8 Prozent über dem Durchschnitt (24,38 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt 24,41 Prozent. Bio-rad Laboratories liegt aktuell 6,76 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".