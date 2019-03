Bio-Path Holdings: +1.500% in 2 Tagen nach unserem Expertentipp

Selten war das Wort „Kursexplosion“ derart untertrieben wie im Falle von Bio-Path Holdings (WKN: A2PB4K). Die Biotech-Aktie verbucht seit gestern rund +1.500% Kursgewinn. Ein Experte des NBC-Gremiums hatte das Papier rechtzeitig auf dem Schirm.

Die Bio-Path-Aktie ist heute zum zweiten Mal in Folge der volumenstärkste NASDAQ-Titel und erreichte ein zwischenzeitliches Kurshoch von 73,52 USD. Damit notierte der Wert unfassbarerweise +1.491% über seinem Schlusskurs von vergangenem Dienstag. Seit letzter Woche wurde sogar ein Spitzenprofit von mehr als +3.000% erreicht. Erneut reiben sich Börsianer angesichts der Kursgewinne und der gigantischen, überwiegend aber wohl computergenerierten Handelsumsätze die Augen und fragen nach den Gründen.

SD-User mal wieder in der ersten Reihe

Nutzer unseres kostenlosen Live Chats profitierten am gestrigen Mittwoch von unserem Bio-Path-Tradingtipp im Bereich von 7 USD. Allein seit diesem Zeitpunkt steht ein Kursplus von zeitweise fast +1.000% zu Buche.

Das Unternehmen hatte gestern positive Phase-2-Zwischendaten seines AML-Wirkstoffkandidaten Prexigebersen sowie einen aktualisierten klinischen Entwicklungsplan bis hin zur Kommerzialisierung bekanntgegeben.

Die neuen Informationen allein rechtfertigen natürlich keine +1.500% Kursgewinn in so kurzer Zeit und so darf die Nachhaltigkeit des Kursanstiegs bezweifelt werden. Die Aktie wurde heute bereits mehrfach aus Volatilitätsgründen vom Handel ausgesetzt und es liegt die Vermutung nahe, dass die Kursmafia das Kommando übernommen hat.





