Bio-Obst und -Gemüse jetzt unverpackt (FOTO)

Köln/Wiesloch (ots) -REWE testet in 630 Supermärkten Verzicht auf Plastik - 60.000 kgweniger Kunststoff pro JahrAcht von zehn Kunden würden beim Kauf von Lebensmitteln aufEinwegverpackungen verzichten*. Dabei ist die Bereitschaft bei Obstund Gemüse am höchsten. Ob sich die Studienergebnisse mit demtatsächlichen Einkaufsverhalten decken, überprüft REWE im größtenUnverpackt-Test Deutschlands: In rund 630 REWE- und nahkauf-Märkte inBaden-Württemberg, der Pfalz und dem Saarland wird von heute an(23.04.) Bio-Obst und Bio-Gemüse weitestgehend ohne Plastik oder inumweltfreundlicheren Verpackungen angeboten. Das jährlicheEinsparpotenzial liegt bei 90.000 Kilogramm Verpackungsmaterial,davon sind bis zu 60.000 Kilogramm Kunststoff. Mit diesemPilotversuch ist REWE Vorreiter in der Branche. Mit ihm sammelt derHandelskonzern wichtige Erfahrungen auf dem Weg zu einer weitgehendenPlastikfreiheit im Obst- und Gemüsesortiment."Angesichts des weltweiten Ausmaßes an Umweltverschmutzung undPlastikmüll stehen auch wir als Lebensmitteleinzelhändler in derVerantwortung, entgegenzusteuern und unser Umweltengagement zuintensivieren", sagt Peter Maly, der bei REWE als GeschäftsführerVertrieb für bundesweit über 3.300 REWE-Märkte verantwortlich ist."Der Fokus liegt dabei auf Lösungen, die Verpackungen unnötig machen.Aber auch der sparsamere Einsatz von Materialien und die Entwicklunginnovativer, umweltfreundlicherer Verpackungsalternativen sindOptionen. Gleichzeitig möchten wir unseren Kunden ein Angebotunterbreiten, mit dem es leicht fällt, etwas für die Umwelt zu tun.Daher ist unser Test so wichtig. Anhand der validen Ergebnisse undErkenntnisse werden wir die weiteren Schritte ableiten." REWE hatsich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2030 alle Eigenmarkenverpackungenumweltfreundlicher zu gestalten.NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller freut sich über dieInitiative: "Der NABU begrüßt den Test zum Verzicht auf Plastik alsweiteren Schritt bei der Vermeidung von Verpackungen im Supermarkt.Noch verbrauchen wir in Deutschland mehr als 220 KilogrammVerpackungen pro Kopf und Jahr. Diese Zahl muss steil nach untengehen. Dafür brauchen wir Vermeidungslösungen für alle Materialien,also auch Glas, Papier und Aluminium. Wir freuen uns deshalb überdiese umweltfreundliche Weichenstellung von REWE."In den Test werden 107 Bio-Obst- und -Gemüsesorten einbezogen.Davon sind nicht alle unverpackt. Da Plastikverpackungen vor allemhelfen, Frische, Qualität und Hygiene der Ware entlang der gesamtenWertschöpfungskette zu sichern, werden bei dem Großversuch weiterhinbeispielsweise einige hoch empfindliche Beerenfrüchte sowie frischeBlattsalate wie Feldsalat oder Rucola geschützt. Auch Produkte wieKartoffeln und Zwiebeln, die nicht einzeln mit einem Klebeetikettausgezeichnet werden können, um die Unterscheidbarkeit zurkonventionellen Ware zu gewährleisten, können zunächst nicht komplettunverpackt angeboten werden. In solchen Fällen werden möglichstumweltfreundlichere Kennzeichnungs- und Verpackungslösungeneingesetzt. Ausgewertet wird, wie sich die jeweiligen Maßnahmen etwaauf die Frische und die Haltbarkeit der Produkte auswirken, wiepraktikabel sie sind und ob sie vom Kunden angenommen werden.Schon 1.122 Eigenmarkenverpackungen hat die REWE Group nach derDevise "Vermeiden, Verringern, Verbessern" sukzessiveumweltfreundlicher gestaltet. Durch die Maßnahmen werden jährlichrund 7.000 Tonnen weniger Kunststoffe verbraucht. Zu den Beispielenzählen das ganzjährige "Natural Branding" von Bio-Süßkartoffeln, dieReduzierung von Folienstärken und die Umstellung von Folienverpackungauf Klebebanderolen, Klebeetiketten oder Rispenstecker. Zudem kommtGraspapier oder zertifiziertes Papier bei Schachteln für verpacktesObst oder Recyclat bei Plastikflaschen für Putz-, Wasch- undReinigungsmittel zum Einsatz. Mit dem Mehrwegfrischenetz alsAlternative für den Knotenbeutel appelliert REWE an die Kunden,vermehrt zu losem Obst und Gemüse zu greifen. Außerdem gibt esEdelstahl-Trinkhalme als Ersatz für die Einweg-Plastikhalme sowieWattestäbchen mit Papier- statt Plastikschaft bei REWE.Durch die Förderung von Mehrweg-Alternativen, alternativenRohstoffen und Sekundärrohstoffen, Reduzierung vonVerpackungsmaterial und Verwendung von recyclingfähigem Kunststoffsowie die Umstellung auf 100 Prozent zertifizierte Papierverpackungenmöchte die REWE Group kontinuierlich die ökologischen Auswirkungenihrer Verpackungen reduzieren und die Kreislaufwirtschaft derverwendeten Materialien unterstützen.*Price, Waterhouse & Co. (PwC), Studie "VerpackungsfreieLebensmittel - Nische oder Trend?", 2015Über REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländern präsent.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell