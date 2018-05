Bio-Obst jetzt in allen NORMA-Filialen mit umweltschonenden Verpackungen aus Gras / Discounter aus Nürnberg forciert umweltfreundliche Verpackungen (FOTO)

Nürnberg (ots) -NORMA gibt beim Umweltschutz jetzt noch mehr G(r)as: Bio-Tomaten,Bio-Kiwi und Bio-Äpfel werden mit nachhaltigen Graspapierverpackungenverkauft - noch mehr Obst & Gemüse-Produkte sowie andere Lebensmittelwerden mit dieser Verpackungsform folgen, gibt der Discounter ausNürnberg aktuell bekannt.Die Umwelt schützen, die Ressourcen schonen - die Liste derNORMA-Engagements auf diesem so wichtigen Gebiet ist lang. Derneueste Schritt sind die jetzt in den bundesweiten NORMA-Filialeneingeführten Verpackungsschalen, die bereits zu 50 Prozent ausGraspapier bestehen. Was dieses zu weiten Teilen rein natürlicheVerpackungsmaterial leistet, ist gut für die Umwelt und ausgesprochenbemerkenswert: Erhebliche Wasserersparnis und Energieeinsparungenzahlen nachhaltig auf ein Positivkonto, in Zahlen liest sich das so:- Während für die Herstellung von einer Tonne herkömmlichenHolzzellstoff zirka 6.000 Liter Wasser und mehr als 5.000Kilowattstunden an Energie verbraucht werden, werden für dieErzeugung von einer Tonne Grasfasern ganze 2 Liter Wasser und 137Kilowattstunden Energie aufgebracht. Wer bei solchen erheblichenEinsparmengen als Verpackungs-Umweltsieger vom Platz geht, ist klar.- Umso mehr gilt das, wenn man auch den erheblichen Unterschiedbei den CO2-Emmissionen zeigt: So verringert sich der Ausstoß desschädlichen Treibhausgases Kohlenstoffdioxid bei derGrasfaserrohstoff-Erzeugung im Vergleich zum klassischen Zellstoffaus Holz sogar um volle 75 Prozent.- Außerdem, und auch das ist wichtig, kommt das für die neueNORMA-Verpackung eingesetzte Naturgras überwiegend aus sogenanntenAusgleichsflächen - was bedeutet, dass dieses Gras nicht zurFütterung von Viehbeständen eingesetzt wird und nicht in Konkurrenzzur wertvollen Tiernahrung steht.NORMA aus Nürnberg hat sein Bekenntnis zum Umwelt- undRessourcenschutz in den Unternehmensleitlinien klar festgeschrieben.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop http://NORMA24.de finden die Kundenneben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B.auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellsteProdukte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell