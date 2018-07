Bio-Key: Aktienanalyse vom 15.07.2018

Am 13.07.2018 ging die Aktie Bio-Key an ihrem Heimatmarkt NASDAQ CM mit dem Kurs von 2,35 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Systemsoftware".

Die Aussichten für Bio-Key haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Bio-Key erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -13,9 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hardware"-Branche sind im Durchschnitt um 19,46 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -33,36 Prozent im Branchenvergleich für Bio-Key bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,79 Prozent im letzten Jahr. Bio-Key lag 27,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Bio-Key für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Bio-Key für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Bio-Key insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Bio-Key-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Bio-Key-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bio-Key vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 6 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 155,32 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (2,35 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Bio-Key somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.