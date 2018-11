Bio-Händler Alnatura wächst wieder schneller

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bio-Lebensmittelhändler Alnatura wächst wieder stärker.



Das Unternehmen habe die Neuausrichtung nach der Trennung vom ehemals wichtigsten Handelspartner dm überwunden, sagte Alnatura-Geschäftsführer Rüdiger Kasch am Dienstag in Frankfurt. Acht neue Filialen habe der Bio-Händler mit Sitz in Bickenbach bei Darmstadt im Geschäftsjahr 2017/2018 (30. September) eröffnet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 822 (Vorjahr: 770) Millionen Euro. Damit sind die Erlöse um 6,8 Prozent gestiegen. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Wachstum" sagte Kasch. "Wir gehen davon aus, dass wir das auch im kommenden Geschäftsjahr mit ähnlichen Prognosen erreichen können."/nia/DP/jha