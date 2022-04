BioXcel Therapeutics Aktie: Deshalb steigen sie stark an!

Die Aktien von BioXcel Therapeutics Inc (NASDAQ:BTAI) werden am Mittwoch höher gehandelt, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, dass die U.S. Food and Drug Administration IGALMI (dexmedetomidine) sublingual film für die akute Behandlung von Unruhe im Zusammenhang mit Schizophrenie oder bipolarer I oder II Störung bei Erwachsenen zugelassen hat.

Das ist IGALMI!

