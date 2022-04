BioXcel Therapeutics-Aktie: Neue Zulassung der FDA!

Am 6. April 2022 gab BioXcel Therapeutics, Inc. (NASDAQ:BTAI) bekannt, dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) IGALMI™ für die Behandlung von akuter Unruhe im Zusammenhang mit Schizophrenie oder bipolarer Störung zugelassen hat. IGALMI ist der erste und einzige von der FDA zugelassene oral auflösbare sublinguale Film für Erwachsene mit leichter, mittlerer oder schwerer Unruhe. IGALMI wird als Einzelfolien… Hier weiterlesen