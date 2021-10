BioVaxys reicht Patentanmeldung für Pan-Sarbecovirus-Impfstoff in den USA ein

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -BioVaxys Technology Corp.(CSE: BIOV), (FRA:5LB), (OTCQB:BVAXF) ("BioVaxys" oder das "Unternehmen"), hat heute bekannt gegeben, beim United States Patent & Trademark Office ("USPTO") einen vorläufigen Patentantrag für seine haptenisierte virale Antigen-Impfstoffplattform eingereicht zu haben. Damit soll eine breite kreuzreaktive Immunantwort gegen die meisten oder alle Sarbecoviren erzielt werden, die Familie der Coronaviren, zu denen auch SARS-CoV-2, der Erreger von Covid-19, zählt.Eine kürzlich im New England Journal of Medicine ("NEJM") veröffentlichte Studie1 untersuchte freiwillige Teilnehmer, die eine natürliche Immunität gegen SARS-Cov-1 (ein dem SARS-CoV-2 ähnliches Coronavirus, aber mit höherer Sterblichkeit) erlangt hatten. Dieses war 2003 ausgebrochen und wird oft als die erste globale Pandemie des 21. Jahrhunderts bezeichnet.2 Die Freiwilligen waren mit einem weit verbreiteten mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2 immunisiert worden. Das Ergebnis war überraschend: Die Empfänger hatten neutralisierende Antikörper, und zwar nicht nur gegen SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2, sondern auch gegen acht andere Sarbecoviren, darunter auch neu aufgetretene zoonotische Sarbecoviren, die künftiges pandemisches Potenzial haben könnten. Diese Kreuzreaktivität war auf Ähnlichkeiten im S-Spike-Protein zurückzuführen. Sarbecoviren wie SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2 binden alle an den ACE2-Rezeptor, was sie hochgradig übertragbar macht.BioVaxys beabsichtigt, seine Impfstoffplattform für haptenisierte virale Proteine zu nutzen, um eine Immunität gegen alle oder die meisten Sarbecoviren zu induzieren. Dazu sollen Personen, die sich nachweislich von einer Covid-19-Infektion erholt haben oder vollständig mit einem von der Weltgesundheitsorganisation anerkannten Covid-19-Impfstoff geimpft sind, mit einem neuartigen Impfstoff immunisiert werden, der aus dem Dinitrophenyl ("DNP")-modifizierten S-Spike-Protein von SARS-CoV-1 besteht.Dr. David Berd, Chief Medical Officer von BioVaxys, erklärte: " Die Wissenschaft träumt von einem Pan-Coronavirus-Impfstoff, der die Bevölkerung vor einem SARS-ähnlichen Atemwegsvirus schützt, das in Zukunft mutieren oder von wilden Tieren übertragen werden könnte. Unser Ansatz könnte zu einem Pan-Sarbecovirus-Impfstoff führen, der den Menschen vor einer sehr gefährlichen Untergruppe des Coronavirus schützen würde, der aus der Wildnis auftauchen und ebenso viel Schaden anrichten könnte wie Covid-19."James Passin, Chief Executive Officer von BioVaxys, erklärte: "Es gab über 217 Millionen Genesungen nach bestätigten Fällen von Covid-19 (www.statista.com) und es sind 6,6 Milliarden Dosen an Covid-19-Impfstoff verabreicht worden (Bloomberg 15. Okt. 2021). Diese Zielpopulation von insgesamt fast vier Milliarden Menschen stellt eine enorme kommerzielle Chance für unseren Pan-Sarbecovirus-Auffrischimpfstoff dar, den wir entwickeln wollen und der das Potenzial hat, kreuzreaktive neutralisierende Antikörper gegen alle Covid-19-Varianten sowie gegen zukünftige gefährliche zoonotische Sarbecoviren zu bilden."BioVaxys behauptet weder ausdrücklich noch implizit, dass es in der Lage ist, das SARS-CoV-2-Virus zu diesem Zeitpunkt zu behandeln.1) N Engl J Med 2021; 385:1401-1406 DOI: 10.1056/NEJMoa21084532) Journal of Emerg Infect Dis. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3329048/) 2004 Nov; 10(11), SARS, the First Pandemic of the 21 Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA;? Boston Public Health Commission, Boston, Massachusetts, USAst Century , James W. LeDuc, Center for Disease Control & Prevention, Atlanta GA and M. Anita Barry (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barry%20MA%5BAuthor%5D), Boston Public Health Commission, Boston, MA Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA;?Boston Public Health Commission, Boston, Massachusetts, USACenters for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA;?Boston Public Health Commission, Boston, Massachusetts, USAInformationen zu BioVaxys Technology Corp.Die in Vancouver ansässige BioVaxys Technology Corp (http://www.biovaxys.com/). (www.biovaxys.com) ist ein in British Columbia registriertes Biotechnologieunternehmen für klinische Phasen, das virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostik entwickelt. Das Unternehmen entwickelt einen SARS-CoV-2-Impfstoff auf der Grundlage seiner haptenisierten viralen Proteintechnologie und bereitet eine klinische Studie seines haptenisierten autologen Zellimpfstoffs in Kombination mit Anti-PD1- und Anti-PDL-1-Checkpoint-Inhibitoren vor, die zunächst für Eierstockkrebs im Stadium III/Stadium IV entwickelt werden soll. Ebenfalls in der Entwicklung ist CoviDTH®, ein Diagnostikum zur Bewertung des Vorhandenseins oder Fehlens einer T-Zellen-Immunantwort auf SARS-CoV-2, das Virus, das Covid-19 verursacht. BioVaxys verfügt über mehrere erteilte US-Patente und anhängige Patentanmeldungen im Zusammenhang mit seinem Krebsimpfstoff sowie über anhängige Patentanmeldungen für seinen SARS-CoV-2 (Covid-19)-Impfstoff und seine Diagnosetechnologien. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel "BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB) und in den USA (OTCQB: BVAXF) erstellt wurde.IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATSSigniert "James Passin"James Passin, CEO+1 646 452 7054Vorsichtige Aussagen in Bezug auf zukunftsgerichtete InformationenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, insbesondere Aussagen über die zukünftige operative oder finanzielle Performance des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf den Abschluss der Studie am Mausmodell, die behördliche Genehmigung für eine Phase-I-Studie mit dem Impfstoffkandidaten BVX-0320 am Menschen und die allgemeine Entwicklung der Impfstoffe von BioVaxys, einschließlich eines haptenisierten SARS-Cov-2-Protein-Impfstoffs. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht wurden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, vor allem der Annahme, dass BioVaxys bei der Entwicklung und Erprobung von Impfstoffen erfolgreich sein wird. Diese Annahmen und Schätzungen werden von der Gesellschaft zwar als vernünftig erachtet, unterliegen jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, einschließlich des Risikos, dass sich die Impfstoffe von BioVaxys nicht als wirksam erweisen und/oder nicht die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten. 