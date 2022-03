BioVaxys kündigt Bioproduktion von BVX-1021 für sein Pan-Sarbecovirus-Programm in Zusammenarbeit mit der Ohio State University an

Vancouver, British Columbia, 17. März 2022 (ots/PRNewswire) -BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) („BioVaxys" oder das „Unternehmen"), hat heute bekannt gegeben, eine Vereinbarung mit Millipore-Sigma („Millipore"), einer global tätigen Auftragsentwicklungs- und Fertigungsforschungsorganisation („CDMO"), über die Herstellung einer Lieferung von BVX-1021 in GLP-Qualität getroffen zu haben. Dabei handelt es sich um den neu entwickelten Impfstoff des Unternehmens („BVX-1021") gegen den Stamm des Coronavirus (about:blank), der das schwere akute respiratorische Syndrom (about:blank) („SARS1") verursacht, die Atemwegserkrankung (about:blank), die für die tödliche Pandemie zwischen 2002 und 2004 verantwortlich war. Es gibt keine für SARS1 zugelassenen Impfstoffe.BVX-1021 ist Gegenstand einer laufenden Forschungszusammenarbeit zwischen der Ohio State University („Ohio State") und BioVaxys, die im Dezember 2021 angekündigt wurde und den neuartigen Ansatz des Unternehmens für einen „universellen Impfstoff" untersucht, der eine breite Palette von Sarbecoviren behandeln kann („Pan-Sarbecovirus-Impfstoff"). Sarbecoviren sind eine Familie von Viren, zu denen SARS-CoV-2 und alle aktuellen „besorgniserregenden Varianten" wie Delta und Omikron (sowie mindestens zehn weitere Varianten, die derzeit überwacht werden), SARS1 und eine breite Palette anderer potenziell gefährlicher zoonotischer Viren gehören.Die seit Anfang Januar 2022 laufende Zusammenarbeit zwischen BioVaxys und dem Bundesstaat Ohio untersucht die Kombination von BVX-0320 und BVX-1021 in einem Meerschweinchenmodell. Die wichtigsten Endpunkte der Studie sind die Entwicklung virusneutralisierender Antikörper gegen das lebende Virus SARS-CoV-2 und andere Sarbecoviren, einschließlich Fledermaus- und Pangolin-SARS-verwandter Coronaviren. Fledermäuse sind ein wichtiges Reservoir für viele SARS-Stämme, wobei mehrere Stämme in Fleckenmusangs identifiziert wurden, die wahrscheinlich Vorfahren von SARS-CoV-1 waren. (Journal of Virology. 84 (6): 2808–19, 2010). Die Präsenz von neutralisierenden Antikörpern im Tiermodell würde stark darauf hindeuten, dass BVX-1021 eine zusätzliche Immunantwort über alle Sarbecoviren bei den vollständig für Covid-19 geimpften Menschen sowie Personen mit natürlicher Immunität geben würde.Dr. David Berd, Chief Medical Officer von Biovaxys, erklärte: „Wissenschaftler haben beobachtet, dass Menschen, die die SARS-Pandemie von 2002 und 2003 überlebt haben und dann mit einem Covid-19-Impfstoff behandelt wurden, Antikörper entwickelt haben, die mit allen von ihnen getesteten Sarbecoviren kreuzreagierten. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass eine ähnliche Pan-Sarbecovirus-Immunantwort durch Immunisierung mit haptenisiertem Spike-Protein von SARS1 und SARS-CoV-2, d. h. unseren Produkten BVX-0320 und BVX-1021, erzeugt werden könnte."BVX-1021 ist ein Hapten-modifiziertes rekombinantes S-Protein von SARS-CoV-1. BVX-0320 wiederum, der Covid-19-Impfstoff von BioVaxys, ist ein Hapten-modifiziertes rekombinantes S-Spike-Protein von SARS-CoV-2, dem Virus, das Covid-19 verursacht. Ein Hapten ist ein kleines Molekül, das eine Immunantwort stimuliert, wenn es mit einem Protein wie einem Virus-Oberflächenantigen kombiniert wird, das jedoch keine eigene Antigenität hat. Frühere Studien von BioVaxys an Mäusen haben gezeigt, dass haptenisiertes SARS-CoV-2-Spike-Protein sowohl eine robuste T-Zell- als auch eine Antikörperantwort hervorruft.BioVaxys hat kürzlich Ergebnisse einer Studie bekannt gegeben, die zeigte, dass BVX-0320, der haptischer SARS-CoV-2 s-Spike-Protein-Impfstoff des Unternehmens, nicht an den Angiotensin-Converting Enzyme II (hACE2)-Rezeptor bindet. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der haptische SARS-CoV-2-Spike-Protein-Impfstoff des Unternehmens nicht zu der seltenen, aber schweren Myokarditis führt, die bei mRNA-Impfstoffen aufgetreten ist.Kenneth Kovan, Präsident und Chief Operating Officer von BioVaxys, erläuterte: „Der Covid-19-Markt verlagert sich auf Impfstoffe, die nicht nur vor neu aufkommenden Varianten von SARS-CoV-2 schützen, sondern auch für alle damit verbundenen Coronaviren, die in Zukunft auftreten könnten. BVX-1021 zeigt, dass wir unsere Technologieplattform nutzen können, um neuartige hapten-virale Antigen-Impfstoffe für zusätzliche Märkte zu entwickeln."BioVaxys beabsichtigt, BVX-1021 als eigenständigen „Booster" für jeden zu entwickeln, der mit einem von der Weltgesundheitsorganisation anerkannten Covid-19-Impfstoff geimpft wurde oder von einer Covid-19-Infektion genesen ist. Bis heute sind weltweit etwa 389 Millionen Menschen von Covid-19 genesen (Worldometer, 11. März 2022), und 57 % der Weltbevölkerung (Our World in Data, März 2022) bzw. 4,4 Milliarden Menschen sind vollständig gegen SARS-CoV-2 geimpft.Millipore ist eine Tochtergesellschaft der Merck KGaA (Deutsche Börse: MRCG), eines der größten Pharmaunternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 81 Milliarden USD.Zur Klarstellung: BioVaxys behauptet weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass das Unternehmen derzeit Covid-19 behandeln kann.Informationen zu BioVaxys Technology Corp.Die in Vancouver ansässige BioVaxys Technology Corp. (www.biovaxys.com (about:blank)) ist ein in British Columbia registriertes Biotechnologieunternehmen für klinische Phasen, das virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostik entwickelt. Das Unternehmen entwickelt Impfstoffe gegen SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 und einen Pan-Sarbecovirus-Impfstoff, die auf seiner haptenisierten viralen Proteintechnologie basieren, und plant eine klinische Studie seines haptenisierten autologen Zellimpfstoffs in Kombination mit Anti-PD1- und Anti-PDL-1-Checkpoint-Inhibitoren, die zunächst für Eierstockkrebs im Stadium III/Stadium IV entwickelt werden soll. Ebenfalls in der Entwicklung ist CoviDTH®, ein Diagnostikum zur Bewertung des Vorhandenseins oder Fehlens einer T-Zellen-Immunantwort auf SARS-CoV-2, das Virus, das Covid-19 verursacht. BioVaxys verfügt über zwei erteilte US-Patente und mehrere US-amerikanische und internationale Patentanmeldungen im Zusammenhang mit seinen Krebsimpfstoffen, antiviralen Impfstoffen und diagnostischen Technologien. 