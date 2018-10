BioTelemetry: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "BioTelemetry":

Der BioTelemetry-Schlusskurs wurde am 08.10.2018 an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 53,97 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitsdienste".

Unsere Analysten haben BioTelemetry nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: BioTelemetry erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 68,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Medical Equipment & Devices"-Branche sind im Durchschnitt um 19,71 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +48,73 Prozent im Branchenvergleich für BioTelemetry bedeutet. Der "Health Care"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 26,61 Prozent im letzten Jahr. BioTelemetry lag 41,82 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Die Aktie von BioTelemetry gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 37,68 insgesamt 48 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Medical Equipment & Devices", der 71,8 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die BioTelemetry-Aktie sind 6 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 59,17 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (53,97 USD) ausgehend um 9,63 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält BioTelemetry von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.