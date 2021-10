BioTech-Aktien: Der tägliche Biotech-Puls!

Hier finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Entwicklungen im Biotech-Bereich in den letzten 24 Stunden.

Aktien im Fokus – Gilead und Merck untersuchen Trodelvy-Keytruda-Kombination bei Brustkrebs

Gilead, Inc. (NASDAQ:GILD) gab bekannt, dass es mit Merck & Co. eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei klinischen Studien und zur Lieferung von Medikamenten geschlossen hat. (NYSE:MRK) bekannt, um die Wirksamkeit von Gileads Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Trodelvy in Kombination ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung