BioRegion trifft touristische Gastgeber - das Mühlviertel vernetzt sich.

Landwirtschaft und Gastronomie als starke Partner. Am 27.November fand eine Netzwerkveranstaltung der BioRegionMühlviertel gemeinsam mit der Mühlviertel Marken GmbH statt.Linz (ots) - 29. November 2017, Bad Leonfelden - Am Montag 27.November 2017 veranstaltete die BioRegion Mühlviertel gemeinsam mitder Mühlviertel Marken GmbH eine Netzwerkveranstaltung zum Thema"BioRegion Mühlviertel trifft touristische Gastgeber" im Spa HotelBründl in Bad Leonfelden.Die Veranstaltung war ein voller Erfolg - 25 Produzenten vonhochwertigen Produkten aus der BioRegion präsentierten die Vielfaltder biologischen Produkte über 60 Gastronomen und Hotellies aus demMühlviertel. Ziel war es die Produzenten und Gastronomen zusammen zuführen und sich so ganzheitlich als "Mühlviertel" zu präsentieren.Klaus Bauernfeind, Obmann des Vereins BioRegion Mühlviertel: "Werauf besonderen Geschmack viel Wert legt und dabei auch noch dieRegionalität im Mühlviertel stärken will, ist mit denBio-Lebensmittel unsere Mitgliedsbetriebe bestens bedient."Zwtl.: "Regional, saisonal, alles egal? - Landwirtschaft &Gastronomie als starke Partner".Unter diesem Titel präsentierte und diskutierte Hannes Royer,Obmann des Vereins Land schafft Leben in seinem Vortrag bei derVeranstaltung spannende Fragen rund um den Wert unserer heimischenLebensmittel. Neben den Produktionsbedingungen in Österreich wurdevor allem das Thema Transparenz beleuchtet - außerdem wie von einerselbstbewussten, gemeinsamen Kommunikation sowohl die Landwirtschaftals auch die Gastronomie profitieren können. Der Vortrag bildete denperfekten Impuls für die darauffolgende Fachmesse, in der sich dieProduzenten und Gastronomen vernetzen und kennenlernen konnten.Christian Naderer, Vorsitzender der Generalversammlung derMühlviertel Marken GmbH: "Das Mühlviertel verfügt wie kaum eineandere Region über eine sehr hohe Dichte an biozertifiziertenBetrieben. Unsere Gäste schätzen Gerichte mit frischen, hochwertigenZutaten - idealerweise bio und regional. Wir sind davon überzeugt,dass die Tourismusdestination Mühlviertel über Bio-Produkte inGastronomie und Beherbergung ein einzigartiges Profil entwickeln undzur kulinarischen Vorzeigeregion in Oberösterreich werden kann. Daherunterstützen wir Kooperationen zwischen der BioRegion Mühlviertel undtouristischen Betrieben im Mühlviertel sehr gerne."Zwtl.: Weitere Veranstaltungen dieser Art geplant"Dass die erste Veranstaltung gleich so gut über die Bühne gingist nur ein Startschuss für weitere Netzwerkveranstaltungen dieserArt - wir wollen unsere Region und die Wertschöpfung darin stärken."sagt Klaus Bauernfeind, Obmann Verein BioRegion Mühlviertel. Wenn dieGäste in den Gastronomie- und Hotelleriebetrieben das Mühlviertelauch kulinarisch in seiner Vielfalt genießen können ist dies einklarer Mehrwert für alle Beteiligten und der Begriff "Regionalität"bekommt Hand und Fuß.Zwtl.: Zusammenrücken im MühlviertelDie BioRegion Mühlviertel ist ein Regionalentwicklungskonzept, einInstrument zur tiefgreifenden und umfassenden Verankerung desBiolandbaus im Mühlviertel. Es ist ein starkes Netzwerk, dasProduzenten, Verarbeiter, Konsumenten und jetzt auch touristischeGastgeber zusammenrücken lässt.Auch Konsumenten haben jetzt die Möglichkeit Teil dieser Bewegungzu werden: Mit der Hallo Mühlviertel Box, die Liebhaber desMühlviertels und Anhänger einer gesunden Ernährung abonnieren können.Gegen einen Jahresmitgliedsbeitrag kommt dreimal im Jahr einherzhafter Gruß aus dem Mühlviertel zu den Konsumenten nach Hause -eine Box mit hochwertigen Bio-Produkten aus dem Mühlviertel. NähereInfos auf: [www.hallo-muehlviertel.at.](http://www.hallo-muehlviertel.at/)Zwtl.: Genuss aus dem MühlviertelDas Mühlviertel zwischen der Donau im Süden und dem Böhmerwald imNorden ist ein Land mit starkem Charakter. Die sanften Hügeloffenbaren unerwartete Weitblicke über die Region bis zu den Alpen.Ein wesentlicher Teil einer Entdeckungsreise durch das Mühlviertelist das Eintauchen in die Mühlviertler Küche und die lange Traditiondes Bierbrauens.Seit mehr als 500 Jahren wird im Mühlviertel Bier gebraut, und dasmit besten Rohstoffen direkt aus der Region. Nicht umsonst gilt dasMühlviertel als die größte Hopfenanbauregion in Österreich und istweltweit als Bierhochburg bekannt.Das besondere Klima des Mühlviertels lässt zahlreiche Kräuter undPflanzen hervorragend gedeihen, die in der regionalen Küche seitlangem ihren Platz gefunden haben. Die Kräuter saugen die Kraft undden Geschmack des Mühlviertler Bodens in sich auf, entwickelnintensiven Duft und Aroma, bevor sie entweder pur oder als Gewürz-und Teemischungen Verwendung finden. Der Anbau von Lein hat in derRegion eine lange Tradition. Im Sommer sind die Hügel desMühlviertels mit blau-violetten Blüten überzogen, die sich inwertvolle Kapseln verwandeln. In den regionalen Ölmühlen werden dieLeinsamen zu feinstem Öl gepresst, das in regionalen Schmankerln wieden Leinölerdäpfeln seinen besonderen Geschmack entfaltet. Doch auchherzhaft gewürzter und geräucherter Speck kommt unter anderem in Formder typischen überbackenen Speckknödel auf den Teller.Mit Produkten aus der BioRegion Mühlviertel bekommen all diehervorragenden Gerichte aus dem Granithochland Mühlviertel ihretypische, einzigartige Note. Der intensive Geschmack prägt sich indie Erinnerung des Gastes ein und lässt ihn wiederkommen. Die Gastgeber schätzen die Produkte, die das Land hergibt - in der Gewissheit, dass Kulinarik und typische regionale Gerichte in der Zukunft noch stärker zur Urlaubsentscheidung beitragen werden.
Weitere Informationen hier