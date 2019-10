BioNano Genomics: Was für Kurskapriolen!

Die Aktie von BioNano Genomics (WKN: A2JRLZ) konnte sich kürzlich innerhalb weniger Stunden vervielfachen. Grund hierfür war die Meldung des Unternehmens, gemäß derer führende Organisationen das von BioNano Genomics entwickelte Saphyr® System von PerkinElmer Genomics sowie der University of Iowa zukünftig in deren Genlaboren eingesetzt werden soll. Dies haben einige Anleger wohl als Durchbruch für BioNano Genomic gewertet, was zu einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung