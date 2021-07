BioNano Genomics-Aktie: Das darf jetzt nicht passieren

Die Aktie der BioNano Genomics Inc. ging im Anschluss an das Hoch vom 16. Februar bei 15,69 US-Dollar in eine Korrektur über. In ihrem Verlauf wurde der 50-Tagedurchschnitt erreicht und ab Anfang April dauerhaft unterschritten. Im Tief fielen die Notierungen dabei bis zum 13. Mai auf 4,30 US-Dollar zurück.

Auf diesem Niveau startete eine Gegenbewegung. Sie erreichte Anfang Juni den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung