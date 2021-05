BioNano Genomics-Aktie: Wieder auf der abschüssigen Bahn

Die Aktie der BioNano Genomics Inc. konnte bis zum 16. Februar den im späten Dezember gestarteten Anstieg fortsetzen und dabei in der Spitze bis auf ein Hoch bei 15,69 US-Dollar vordringen. Gewinnmitnahmen ließen den Kurs anschließend in einen Abwärtsbewegung übergehen und bis zum 5. März auf ein Tief bei 5,58 US-Dollar zurückfallen.

Mit ihm war auch der 50-Tagedurchschnitt unterschritten worden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung