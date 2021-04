BioNano Genomics-Aktie: Kurs stürzt weiter ab!

BioNano Genomics – Was ist da los?

Der Kurs der BioNano Genomics-Aktie ist weiter am Abstürzen. So ist er nun von 15,69 bis auf 5,27 US-Dollar abgestürzt. Damit verhält sich der Kursrückgang in einem herkömmlichen Bereich. Es ist ganz normal, dass es in den Fibonacci-Retracement-Bereich von 38,2 bis 61,8 % der vorangegangenen Aufwärtsbewegung geht.

So ist es auch in dem Fall von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung