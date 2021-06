BioNano Genomics-Aktie: Kann der Abwärtstrend heute gebrochen werden?

Die Aktie der BioNano Genomics Inc. erreichte am 16. Februar ein Hoch bei 15,69 US-Dollar. Hier nahmen die Anleger ihre Gewinne mit, sodass der Kurs anschließend in eine anhaltende Abwärtsbewegung überging. Sie konnte erst im Mai beendet werden, als es den Käufern zunächst gelang, den Abwärtstrend seit dem Jahreshoch zu brechen und später auch den 50-Tagedurchschnitt zu überwinden.

Bis zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung