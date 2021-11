BioNano Genomics-Aktie: Der Abverkauf wird fortgesetzt

Damit deutet sich eine Fortsetzung der laufenden Abwärtsbewegung an. Sie begann am 4. November noch oberhalb des 50-Tagedurchschnitts auf einem Hoch bei 6,27 US-Dollar. In der Zwischenzeit wurde der EMA50 unterschritten und auch der Support bei 5,00 US-Dollar aufgegeben. Die Folge sind immer neue Tiefs, wobei das bislang letzte am Mittwoch bei 3,72 US-Dollar erreicht wurde.

