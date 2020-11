Nach BioNTech zieht jetzt Moderna nach!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

BioNTech und Moderna liefern sich seit Wochen und Monaten ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen im Kampf um den ersten Corona-Impfstoff. BioNTech hat am Freitag die Notfallzulassung für den Wirkstoff BNT162B2 in den USA beantragt. Nun zieht Moderna in einem wichtigen Punkt mit dem Mainzer Biotechunternehmen gleich…

Im Gespräch mit der Welt am Sonntag ließ der CEO Stephane Bancel verlauten, dass sein Unternehmen kurz vor dem Abschluss eines Liefervertrags für den von Moderna entwickelten Wirkstoff mit der EU. Er gehe davon aus, dass letzte Details in den kommenden Tagen geklärt werden.

