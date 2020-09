BioNTech: das wird der Durchbruch!

Vom Mainzer Unternehmen BioNTech gibt es wieder hervorragende Neuigkeiten, die den Kurs zum Explodieren bringen werden! Der Biotechnologie-Produzent konnte am heutigen Tag eine Nachricht verkünden, die den Kurs in die Höhe schießen lassen wird. Die Zukunft des Unternehmens wird durch diesen neuen Deal entscheidend mitbestimmt und in eine fantastische Richtung gelenkt!

Denn am heutigen Donnerstag hat das Mainzer Unternehmen von Ugur Sahin mal wieder fette Neuigkeiten rausgehauen, die eine klare Richtung vorgeben! Es wurde verkündet, dass ein Novartis-Werk aufgekauft wird, in dem bis zu 750 Millionen Impfstoff-Dosen pro Jahr produziert werden können! Was für ein Meilenstein für das Mainzer Unternehmen! Das sind tolle News, die den Kurs treiben werden!

Heute konnte das Wertpapier von diesen hervorragenden Schlagzeilen allerdings noch nicht profitieren und machte nochmal einen Rückschritt um 0,84 Prozent. Das macht gegenüber dem Vortag ein Minus von 0,47 Euro, wodurch die Marke von 60 Euro weiter in die Ferne rückt. Denn der neue Aktienwert beträgt nur noch lediglich 55,44 Euro und sinkt weiter ab. Die aktuellen Entwicklungen werden darauf aber noch positiv Einfluss nehmen!

