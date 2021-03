BioNTech weiter in der Negativspirale!

Was für eine dramatische Situation für die Anleger von BioNTech! Die Aktie stürzt weiter ab und wird sich mit diesem Negativlauf nicht mehr lange über der Marke von 90 Euro halten können! Nun müssen die Anleger also um ihr lang investiertes Geld bangen und werden so langsam nervös. Wird die Aktie in Zukunft wieder Gewinne abwerfen oder ist der Aufwärtstrend gestoppt?

Anleger-Tipp: BioNTech kann seinen Kurs momentan nicht halten! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken.

Lange Zeit sah es danach aus, dass BioNTech die Anleger für einen langen Zeitraum begeistern könnte. Jedoch scheint die Aktie mehr und mehr in eine Stagnation hereinzurutschen und musste sich zuletzt auch von der wichtigen Marke von 100 Euro verabschieden. Nun steht bereits der Kampf mit der Hürde von 90 Euro an, die man wohl bald unterschreiten wird. Ist hier noch was zu holen?

Die Anleger sind momentan nur sehr schwer zu halten, das ist klar geworden. BioNTech muss sich etwas einfallen lassen, um endlich wieder Erfolg auf dem Aktienmarkt zu haben. Dieser Erfolg ist aber momentan absolut nicht absehbar. Denn auch heute geht die Aktie um 0,69 Prozent zurück und verliert dadurch 0,63 Euro gegenüber dem Vortag. Der Aktienwert liegt nur noch bei 90,96 Euro!

Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.