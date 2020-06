BioNTech – was für eine Woche!

Was das Wertpapier der Mainzer Firma BioNTech die letzte Woche erlebt hat, ist an Spannung nicht zu überbieten. Zu Wochenbeginn gab es einen krassen Einbruch, bei dem man annehmen konnte, dass die Anleger enorm an Vertrauen in diese Aktie verloren hätten. Seit Dienstag geht es allerdings wieder heftig nach oben und niemand weiß, wie hoch es noch gehen könnte!

Am Dienstag stand BioNTech mit abschließend 46,65 Euro noch tief in der Kreide und wusste nach vorherigen Werten über 50 Euro überhaupt nicht was mit sich geschieht. Danach ging es aber steil bergauf, wodurch die Aktie derzeit mehr als 55 Euro misst und somit eine hohe Erwartungshaltung der Aktionäre für die nächsten Tage aufweist. Mit derzeit 55,48 Euro weist die Aktie ein hohes Potenzial auf!

Der Wert von 55,48 Euro am Freitag ist bedingt durch einen Aufschwung von 2,35 Euro und 4,42 Prozent. Damit setzt BioNTech seinen Trend der letzten Tage fort und kann somit fast 10 Euro Anstieg seit Dienstag vorweisen. Die Aktie stellt sich also momentan als absolutes Buy heraus, weil bald die Ergebnisse der klinischen Studien eines Corona-Impfstoffs verkündet werden!

