BioNTech: unschlagbare Kursgewinne!

Die Firma BioNTech kann auf ein paar wirklich beeindruckende Kursgewinne zurückblicken. Denn in den vergangenen Tagen konnte man auf dem Aktienmarkt satte Renditen generieren, die den Kurs an den Rande der 100-Euro-Marke getrieben haben. Nicht nur das eigene Verhalten im Impfstoffrennen dürfte diesen Kurs verursacht haben!

Das Mainzer Unternehmen BioNTech dürfte in diesen Tagen auch mächtig vom Verhalten der Konkurrenz profitieren. Denn die Konkurrenz um das größte Ansehen in der Coronapolitik hat mächtig versagt. Mehrere Unternehmen kämpfen mit der Wirksamkeit ihrer Vakzine oder können die zugesagten Mengen nicht einhalten. Dadurch wird BioNTech weiter in ein positives Licht gerückt!

BioNTech ist also in diesen Tagen der größte Gewinner auf dem Impfstoffmarkt, ohne selbst wirklich etwas getan zu haben. Der Kurs nähert sich in großen Schritten der Marke von 100 Euro und geht richtig steil. Auch heute kann man wieder satte Gewinne in Höhe von 0,50 Prozent realisieren, wodurch der Kurs um 0,48 Euro auf 96,85 ansteigt und fast die 100 Euro passiert!

