BioNTech und Moderna: Deutschland kurbelt den Umsatz kräftig an!

In den USA laufen die Impfungen mit dem BioTNech-Impfstoff BNT162b2 bereits auf Hochtouren. In Kürze dürften auch Impfungen mit Moderna-Impfstoff dazu kommen. Deutschland plant, am Tag nach Weihnachten mit den Impfungen zu beginnen, sofern die Arzneimittelbehörde denn in der kommenden Woche die Notfallzulassung erteilt. Dabei kauft Deutschland deutlich mehr Impfstoffdosen als bisher angenommen und verhilft BioNTech damit zu einem Mega-Umsatz.

In Deutschland ist man bisher davon ausgegangen, von dem EU-Kontingent des BioNTech-Impfstoffs rund 40 Millionen Dosen zur Verfügung stehen. Jetzt konnte sich Deutschland über nationale Zusagen innerhalb der EU weitere 30 Millionen Impfstoffdosen sichern. Zusätzlich besteht eine Kaufoption auf weitere 18,6 Millionen Impfstoffdosen! Insgesamt könnte Deutschland damit also 85,8 Millionen Impfungen durchführen!

