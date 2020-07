BioNTech im unaufhaltsamen Höhenflug!

Beim Biotechnologie-Unternehmen BioNTech aus Mainz geht’s heute mal wieder richtig rund, das Unternehmen profitiert dabei weiterhin von den Ergebnissen der klinischen Studie. Die vorläufigen Daten eben dieser Ergebnisse seien sehr ermutigend und für diese kurze Phase seit dem Coronaausbruch auch sehr schnell. BioNTech und Pfizer erleben deshalb derzeit ein enormes Hoch!

Der Kursverlauf dieses Anteilsscheins zeigt im Moment auf, was in ihm steckt! Seit Tagen kann BioNTech hohe Gewinne vorzeigen und belegt damit, wie viel hier noch möglich ist. Sollten weitere gute Nachrichten bezüglich eines Corona-Impfstoffs folgen, wird die Aktie weiter durch die Decke gehen und an Interesse bei den Anlegern deutlich zulegen können.

Dieses Wertpapier steht also mit einem enormen Plus derzeit auf 59,20 Euro. Das bedeutet gegenüber dem Vortag einen Zuwachs von 5,06 Prozent und 2,85 Euro. Die 60 Euro Marke dürfte also zeitnah geknackt werden, danach stehen diesem Wertpapier alle Türen offen weiter durch die Decke zu gehen und die Anleger glücklich zu machen!

