BioNTech – das tut richtig weh!

Das Anlegerverhalten rund um die Biotech-Aktie von der Mainzer Firma BioNTech dürfte in der Konzernzentrale nicht gerade für Freudensprünge sorgen. Vielmehr muss man sich Sorgen machen, dass dieses Wertpapier in ein tiefes Loch fällt! Hier ist leider viel zu lange nichts Nennenswertes mehr passiert, weshalb die Aktionäre wohl ins Grübeln kommen, ob diese Aktie einen Mehrwert hat.

Derzeit scheint es auf jeden Fall so zu sein, als ob man nicht allzu große Hoffnungen in einen Aufschwung haben sollte. Die Aktie dümpelt so vor sich hin und bewegt sich nicht wirklich ereignisreich in irgendeine Richtung. Mal geht es kurz bergauf, am nächsten Tag wird diese Entwicklung aber auch quasi direkt wieder egalisiert. Es braucht auf jeden Fall News für einen klaren Aufschwung!

Am heutigen Tage ging es für die Aktie auf jeden Fall wieder mächtig weit in den Keller und die Anleger bringen sich wahrscheinlich schon in Sicherheit. Heftige 3,72 Prozent hat das Wertpapier heute verloren, wodurch es um 2,70 Euro nach unten ging. Somit hat BioNTech einen wichtigen Meilenstein unterschritten und steht mit 69,91 Euro unter der wichtigen 70-Euro-Marke. Das wird ein harter Kampf!

