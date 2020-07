BioNTech – the sky is the limit!

Die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech aus Mainz kennt derzeit einfach keine Grenzen. Es geht immer steiler nach oben, dem Aufschwung sind quasi keine Grenzen mehr gesetzt. Beflügelt wird der Kurs weiterhin von der hervorragenden Stimmung bei den Anlegern, die daraus resultiert, dass das Unternehmen zu den Vorreitern in der Bekämpfung des Coronavirus gehört.

Anleger-Tipp: Ist das ein Kaufsignal? Könnte es der beste Zeitpunkt für eine Investition sein? Wir haben uns mit dieser Aktie beschäftigt, den exklusiven Bericht lesen Sie hier.

Die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus noch in diesem Jahr lässt das Wertpapier von BioNTech in ganz neue Sphären aufsteigen! Die 60-Euro-Marke wurde wie im Fluge hinter sich gelassen und nun gilt es, den nächsten 10er-Schritt anzugehen. Wenn das Unternehmen weiterhin so gute Nachrichten verbreitet, dürfte das auf gar keinen Fall ein Problem darstellen.

Derzeit rangiert der Wert dieses Anteilsscheins bei 63,79 Euro und kann sich gegenüber dem Wert vor dem Wochenende um grandiose 2,66 Prozent verbessern. Die Rendite beläuft sich also auf 1,65 Euro. Für den Anleger ein absoluter Traum und hier wird mit Sicherheit noch lange nicht Schluss sein! Für diese Aktie kann es auf jeden Fall noch ganz weit nach oben gehen!

Fazit: Diese Aktie zeigt momentan ihr enormes Potenzial. Dieser Kursverlauf zeigt deutlich auf, dass man sein Geld in diese Aktie investieren sollte. Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen. Unsere Analyse finden Sie hier.