BioNTech: starker Kurs wegen Krebsforschung!

Ja, auch damit kann man BioNTech noch in Verbindung bringen! Denn bevor der Biotechnologie-Konzern in der Entwicklung des Coronaimpfstoffs tätig geworden ist, war die Krebsforschung das Steckenpferd des Mainzer Unternehmens. Hier konnte BioNTech nun interessante Neuigkeiten verkünden, die zusätzlich zum Corona-Impfstoff den Kurs eindeutig ankurbeln konnten!

BioNTech macht derzeit also Fortschritte auf mehreren Ebenen, was diese Aktie mehrfach interessant macht. Gerade konnte man verkünden, dass man in der Krebsforschung seine Kompetenzen zukünftig mit dem Biotechkonzern QIAGEN teilen wird und somit noch stärker werden wird. BioNTech ist also gerade sehr gut aufgestellt, was auch auf dem Aktienmarkt zu sehen ist. Da sollte man schnell zugreifen.

Das Biotechnologie-Unternehmen aus Mainz gibt also momentan in vielen Bereichen Vollgas und scheint eine gute Anlage zu sein. Auch wenn die Krebsforschung in dieser Zeit etwas untergeht und die Coronakrise deutlich im Vordergrund steht. Hier ist einiges zu holen! Derzeit kann man hier von einem Aufschwung von 2,20 Prozent und somit 1,68 Euro profitieren. Der neue Kurswert liegt somit bei 77,99 Euro!

