BioNTech: Das sind die nächsten Ziele

Im Anschluss an das Hoch vom 22. Juli bei 104,99 US-Dollar fiel die BioNTech-Aktie massiv zurück. Erst auf einem Tief bei 54,10 US-Dollar konnte der Abverkauf am 4. September gestoppt werden. Von hier aus starteten die Bullen einen neuen Angriff. Er konnte am 19. Oktober mit einem Hoch bei 97,29 US-Dollar abgeschlossen werden.

In den Tagen danach fiel die Aktie



