BioNTech seit heute nicht mehr dabei! DAS sind jetzt die Favoriten für 2021.

Bis vor wenigen Tagen sah es danach aus, als ob BioNTech – eine der erfolgreichsten Aktien im ablaufenden Jahr – auch 2021 zu den ganz großen Favoriten gehört. Doch die letzten Handelstage dürften Anlegern einen Strich durch die Rechnung. Denn auch wenn die Impfungen mittlerweile in zahlreichen Ländern der Erde unter Volldampf laufen, kennt die Aktie nur die Richtung nach unten. Alleine heute verliert der Kurs über sechs Prozent!

Ob der heutige Kursverfall der Aktie mit den Forderungen der Linken nach einer Freigabe der Zusammensetzung des Impfstoffs zu tun haben, darf zwar bezweifelt werden, dennoch sind die Verluste heftig. Nach dem Rutsch unter die Marke von 100 US-Dollar kurz vor Weihnachten fällt BioNTech heute zwischenzeitlich sogar unter 90 US-Dollar und notiert damit so niedrig wie zuletzt Ende Oktober. Anleger sollten gewarnt sein.

