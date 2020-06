BioNTech schaltet auf Angriff!

Im Rahmen der Rallye um die Impfstoffentwicklung gegen das Corona-Virus startet BioNTech nun auf dem Aktienmarkt eine neue Offensive! Die Anlegerstimmung steigt mit jedem Tag und die heiße Phase um die großen Gewinne ist eröffnet. Wer kann als erstes einen Impfstoff produzieren? Wer feiert die ersten Erfolge?

Durch die große Investition der Bundesregierung in die Firma Curevac wurde neues Öl ins Feuer geschüttet und die Rallye nochmal neu entfacht. Es bahnt sich offensichtlich etwas an und es wird eindeutiger, dass nun der richtige Zeitpunkt sein muss, um in BioNTech zu informieren. Die Ergebnisse der klinischen Studie dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen. Sollten diese vielversprechend sein, geht die Aktie durch die Decke und ist nicht mehr aufzuhalten.

Derzeit rangiert der Kurs bei 44,70 Euro. Das bedeutet ein Plus von 1,01 Prozent und 0,45 Euro gegenüber dem Vortageswert. Somit deutet die Aktie erneut ihr großartiges Potenzial an, nachdem sie in den vorherigen Tagen und Wochen mit kleinen Krisen zu kämpfen hatte. Aber nun muss investiert werden, um den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen. Ein absolutes Buy!

