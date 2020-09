BioNTech – sagenhafter Deal!

Bei BioNTech ist heute wieder richtig Feuer drin, die Aktie geht förmlich durch die Decke und ist im Begriff den nächsten Meilenstein in der Impfstoff-Rallye zu erreichen! Durch einen Deal angetrieben kann die Aktie zeitnah die 60-Euro-Marke knacken und so richtig durchstarten! Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis dieses Wertpapier den Durchbruch schafft und den Anlegern große Gewinne bescheren kann.

Anleger-Tipp: BioNTech ist also bestens für die Zukunft gerüstet.

Der neue Deal, den BioNTech-Chef Ugur Sahin eintüten konnte, umfasst ein gesamtes Novartis-Werk zur Erhöhung der Produktionskapazitäten. Dadurch ist BioNTech in der Lage, bis zu 750 Millionen Impfstoff-Dosen pro Jahr mehr zu produzieren. Das ist einfach ein wahnsinnig guter Deal für BioNTech, der natürlich durch die Finanzspritze in dreistelliger Millionenhöhe durch den Staat begünstigt wurde!

BioNTech scheint also gewappnet für die Zukunft und erstrecht für den Kampf gegen das gefährliche Coronavirus. Durch diesen neuen Deal konnte der Aktienwert um 3,01 Prozent und 1,69 Euro in die Höhe getrieben werden, wodurch der neue Wert der Aktie an der 60-Euro-Hürde kratzt. Derzeit steht ein Preis für dieses Wertpapier in Höhe von 57,90 Euro zu Buche.

Fazit: BioNTech ist derzeit die wohl größte Hoffnung im Kampf gegen das Virus. Es bestehen also gute Chancen, dass die Aktie durch die Decke geht. Doch auch die Risiken sind nicht zu unterschätzen.