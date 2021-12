BioNTech oder Valneva: Wer ist der Impf-Titel des Jahres?

Liebe Leser,

das Rennen um die Spitze an den Börsencharts ist auch für die Impfstoffhersteller 2021 beendet. Es gibt einen Überraschungssieger, der allerdings in den kommenden Tagen und Wochen möglicherweise seinen Platz verlieren wird. Sieger des Jahres 2021 ist… Valneva. Das Plus innerhalb eines Jahres beläuft sich auf 227 %. BioNTech schaffte „nur“ 195 %.

BioNTech oder Valneva? Die Nr. 1

