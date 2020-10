BioNTech nimmt den Schwung mit!

Was hier derzeit bei dem Biotechnologie-Hersteller aus Mainz abgeht, ist aller Ehren wert! BioNTech geht in richtig großen Schritten nach oben und kann kaum aufgehalten werden. Das Unternehmen hatte kürzlich die Medienberichte bestätigt, dass bald eine Zulassung für den Impfstoff gestellt werden könnte, wenn die letzten Testergebnisse positiv ausfallen. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit!

Anleger-Tipp: BioNTech ist also bestens für die Zukunft gerüstet. Wie der Aktienkurs auf diese jüngste Entwicklung reagieren dürfte, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Ereignisse haben wir uns entschlossen, diese Studie ausnahmsweise kostenfrei zum Download anzubieten. Einfach hier klicken.

Das Mainzer Unternehmen von CEO Ugur Sahin wird jetzt weiter den Impfstoffmarkt und auch den Aktienmarkt sowohl dominieren als auch beeindrucken und sich in der Spitze festsetzen. Die Aussichten auf den erlösenden Impfstoff, der in wenigen Wochen zugelassen werden könnte, treiben den Kurs nach oben und machen BioNTech weiter zu einem großen Big Player und sorgen für beeindruckende Kurswerte.

BioNTech macht den Anlegern im Moment sehr viel Spaß und wird weiter nach oben schießen und große Gewinne generieren können. Das Potenzial um sogar einen dreistelligen Kurswert erreichen zu können ist auf jeden Fall da, wie auch heute der Zuwachs um 2,10 Prozent und dementsprechend 1,54 Euro aufgezeigt hat. Somit steht nun sogar ein Aktienwert von 74,98 Euro zu Buche!

Fazit: BioNTech ist derzeit die wohl größte Hoffnung im Kampf gegen das Virus. Es bestehen also gute Chancen, dass die Aktie durch die Decke geht. Doch auch die Risiken sind nicht zu unterschätzen. Wie groß das Chance/Risiko-Verhältnis wirklich ist, und welches Potenzial BioNTech tatsächlich hat, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken.