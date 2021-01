BioNTech: nie wieder positive Zahlen?

Was geht denn mit BioNTech ab? Die Aktie bricht mal wieder vollständig in sich zusammen und kann absolut nicht an seine Erfolge aus der Vergangenheit anknüpfen. Ist der Hype nun sogar schon vorbei? Es sieht auf jeden Fall gar nicht gut aus für das Mainzer Biotech-Unternehmen, das sich doch so große Hoffnungen gemacht hatte, nun endlich durchstarten zu können.

Die BioNTech-Aktie leidet heute unter enormen Negativschlagzeilen. Diese handeln davon, dass die erste von zwei BioNTech-Impfungen keinen ausreichenden Impfschutz bietet. Natürlich war es den Menschen bewusst, dennoch wurde es den Menschen nochmal in Erinnerung gerufen und sorgt somit für Unmut. Daraus resultiert eine enorm brisante Lage für die Biotech-Firma!

BioNTech muss nun ganz schnell für positive Schlagzeilen sorgen, um sich aus dieser Negativspirale wieder zu befreien. Das ist ein Zustand, der so nicht lange anhalten sollte, wenn einem sein eigenes Geschäft wichtig ist. Es ist an der Zeit, die Anleger wieder von sich zu überzeugen! Mit einem Minus von 0,43 Prozent und 0,36 Euro wird das nichts. Neuer Kurswert: 84,12 Euro!

