BioNTech kurz vor dem Raketenstart!

Bei dem Biotechnologie-Unternehmen BioNTech bahnt sich etwas Großes an! Das bisherige Kurshoch von 0,44 Prozent und 0,19 Euro, mit dem am Freitag das Wochenende eingeläutet wurde, dürfte am Montag nochmal übertrumpft werden. Derzeit steht der Kurs auf 43,14 Euro und bietet ein enormes Potenzial, um am Montag durch die Decke zu gehen!

BioNTech dürfte in der nächsten Phase auf dem Aktienmarkt gehörig von einer gehobenen Anlegerstimmung profitieren, denn man hat eine enorme Finanzspritze durch die Europäische Investitionsbank erhalten. Diese beträgt satte 100 Millionen Euro und soll unter bestimmten Voraussetzungen in 2 Schritten ausgezahlt werden. Der Kredit soll dazu dienen, die Produktionskapazitäten in die Höhe schrauben zu können, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht.

Das Vorgehen der Europäischen Investitionsbank zeigt den Aktionären auf jeden Fall ein hohes Potenzial in dieser Aktie auf und beweist, dass BioNTech auf einem guten Weg ist, einen Impfstoff herauszubringen. Es scheint der richtige Zeitpunkt zu sein, das Potenzial von BioNTech zu erkennen und einzusteigen, um hohe Gewinne abzugreifen und das große Geld zu machen!

