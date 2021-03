BioNTech kennt keine Grenzen mehr!

Diese Aktie hat momentan wirklich auf Vollgas geschaltet! Nichts kann die Aktie von BioNTech momentan halten, die mit voller Fahrt auf das Kursziel von 100 Euro zu schippert. Das sind unglaubliche Nachrichten, nachdem die Aktie eine krasse Talfahrt hinter sich hat. Der Kurs hat eine saftige Korrektur erhalten und muss sich nun mit satten Schritten zurückkämpfen!

Wie wird es für das Mainzer Unternehmen von CEO Ugur Sahin nun weitergehen? Der BioNTech-Chef, der sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, macht momentan vieles richtig und hat ein stabiles Unternehmen aufgebaut. Dieses Unternehmen ist zudem noch höchst innovativ und wird auch in weiteren Bereichen noch viele Potenziale aufdecken!

BioNTech hat sich wieder stark zurückgekämpft und gibt Vollgas, um schon bald wieder nah an die Marke von 100 Euro zu kommen. Wenn es in diesen starken Schritten weitergeht, kann es nicht mehr lange dauern, bis BioNTech sein Kursziel erreichen kann. Heute feiert man bereits wieder ein Plus von 0,84 Prozent und 0,72 Euro, wodurch der Kurs auf satte 86,88 Euro angehoben wird!

