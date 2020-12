BioNTech: katastrophaler Jahresabschluss!

Was ist denn hier los? Die Aktie der Firma BioNTech geht in den Keller wie seit langem nicht mehr. Als Anleger kann man derzeit wohl in den Panikmodus verfallen, was angesichts dieses Kursverlustes absolut nicht verwunderlich sein dürfte. BioNTech scheint momentan nicht die beste Anlegerstimmung auf seiner Seite zu haben, wenn man diese aktuelle Entwicklung genauer verfolgt…

Es war absolut nicht voraussehbar, dass die Aktie derartige Kurssprünge erfährt und derart sensibel reagiert, wenn kleine Negativschlagzeilen zum Impfstoff zu Tage kommen. Jede kleinste Panne oder jede kleine Ungereimtheit, die nicht mal von BioNTech verschuldet sein muss, wird zu einer riesigen Katastrophe für den deutschen Impfstoffhersteller aus Mainz. Wie soll das nur weitergehen?

Das ganze könnte sich für BioNTech noch als absolute Katastrophe herausstellen, die ein Desaster für das Unternehmen sein kann. Als Anleger sollte man sich nun genau überlegen, wie man mit dieser Aktie und der Investition weiter verfahren will. Derzeit geht die Aktie um fast 10 Prozent herunter und fällt in ein riesiges Loch. Der Verlust beträgt heftige 7,45 Euro! Die Aktie steht somit nur noch bei 74,60 Euro!

