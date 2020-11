BioNTech kämpft sich stark zurück!

Diese Nachricht wird bei den Anlegern einschlagen wie eine Bombe! Der Mainzer Biotechnologie-Hersteller BioNTech hat nun verkündet, dass der Corona-Impfstoff eine höhere Wirksamkeit haben könnte, als der vom Konkurrenten. Außerdem gibt es sagenhafte Neuigkeiten bezüglich des Impfstoff-Zulassungsantrags in den USA! Die News überschlagen sich und die Aktie zeigt sich begeistert!

Anleger-Tipp: Nach dieser Sensationsnachricht haben wir Moderna und BioNTech genau unter die Lupe analysiert und die Chancen und Risiken für Anleger herausgearbeitet. Die Ergebnisse können Sie in zwei aktuellen Studien nachlesen. Die Auswertung zu BioNTech können Sie hier abrufen. Die Studie zu Moderna finden Sie hier.

Was für ein irrer Konkurrenzkampf, den sich die Top-Impfstoffhersteller hier gerade liefern. BioNTech hatte zunächst angekündigt, dass man eine 90-prozentige Wirksamkeit garantieren könne. Neuste Erkenntnisse zeigen aber, dass man sogar 95 Prozent erreichen kann, was ein halbes Prozent besser ist als Moderna. Außerdem könnte schon bald der Zulassungsantrag in den USA gestellt werden!

Hier überschlagen sich gerade die Ereignisse und BioNTech ist definitiv momentan in der Lage, die Anleger zu überzeugen. Die aktuellen Entwicklungen bereichern die Aktie mit einem satten Plus, das es hier schon lange nicht mehr gab. Dieses beträgt heute heftige 5,47 Prozent, wodurch die Aktie um 4,01 Euro zulegen kann! Der neue Aktienwert nach diesem Kurszuwachs liegt nun bei 77,29 Euro!

