BioNTech kämpft sich Stück für Stück zurück!

Was für eine tolle Entwicklung heute bei BioNTech! Nachdem man sich in einer kontinuierlichen Seitwärtsbewegung mit leichtem Kursabfall befand, geht die Aktie nun wieder leicht in die Höhe und kann die Anleger etwas besänftigen. BioNTech zeigt, dass man mit dieser Aktie noch rechnen kann und sie noch nicht abschreiben sollte. Hier wird noch einiges gehen!

Lange Zeit sah es danach aus, dass BioNTech die Anleger für einen langen Zeitraum begeistern könnte. Jedoch scheint die Aktie mehr und mehr in eine Stagnation hereinzurutschen und musste sich zuletzt auch von der wichtigen Marke von 100 Euro verabschieden. Nun, wo die Aktie bereits unter 90 Euro steht, scheint sie sich wieder zu fangen und zu stabilisieren. Beginnt jetzt die nächste Kurs-Rallye?

Davon ist definitiv auszugehen, denn BioNTech ist eine der wichtigsten Aktien dieser Tage. Über BioNTech läuft die Entscheidung, wie lang diese Pandemie noch gehen wird, denn der Impfstoff ist wohl der beste der bisher entwickelt wurde. Deshalb geht die Reise auch wieder nach oben, wie die Kurssteigerung um 1,22 Prozent und 1,06 Euro zeigt. Der Kurs liegt somit bei starken 88,05 Euro!

