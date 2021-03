BioNTech: jetzt wird es ungemütlich!

Was für dramatische Aussichten für BioNTech! Der Aktienkurs der Biotech-Aktie hatte sich gerade wieder stabilisiert, da kommt der nächste Rückschlag ins Haus. Dabei hatte sich die Aktie so prächtig entwickelt und einen starken Kurs auf die strategisch wichtige Marke von 100 Euro genommen. Gewinnmitnahmen könnten nun Schuld an dieser dramatischen Misere sein!

Anlegertipp: Ein Ende des Lockdowns ist in Sicht. Bereiten Sie ihr Depot nun ideal auf diesen Moment vor! Wir haben für Sie die besten Aktien für den Sommer aufgespürt. Einfach hier klicken.

Nun heißt es für BioNTech hoffen und bangen, dass es bald wieder nach oben gehen kann. Die Aktie hatte so einen guten Lauf hingelegt, der nun umso härter gestoppt wurde. Kann sich das Mainzer Unternehmen, das sich mit der Corona-Bekämpfung beschäftigt, aus dieser prekären Lage wieder freischwimmen? Oder wird BioNTech nun weiter auf der Stelle rumkrebsen?

BioNTech ist weiterhin eine sehr gefragte Aktie auf dem Wertpapiermarkt. Man sollte aber alles daran setzen, weiterhin im Gespräch zu bleiben und seinen Marktwert weiter zu stärken. Dies gelingt bisher ganz gut, kann aber ganz schnell wieder vorbei sein. Heute muss man bereits Einbußen in Höhe von 1,73 Prozent und 1,56 Euro verkraften, wodurch der Kurs auf 88,44 Euro absinkt.

Fazit: Welche Aktien nach dem bevorstehenden Lockdown-Ende am profitabelsten sind, können Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport nachlesen. Hier geht’s zum Download!