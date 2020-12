BioNTech: jetzt bricht Panik aus!

Die aktuelle Lage bei der BioNTech-Aktie löst Panik bei den Anlegern aus. Die Aktie geht dermaßen in die Knie, gefühlt jeden Tag wird ein Zehnerschritt von Euros verloren! Das sind heftige News für die Anleger der BioNTech-Aktie, die derzeit ihr Geld in Sicherheit bringen. Das Misstrauen gegenüber dem Impfstoff und der damit verbundenen Versorgung und Logistik wird immer größer!

Anleger-Tipp: Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken.

Was bei BioNTech in diesen Tagen abgeht, hat wahrscheinlich kein Anleger in diesem Ausmaß erwartet. Dass der Hype um die Aktie möglicherweise zu groß war, ist jedem bewusst. Dass die Panik jedoch in diesem Ausmaß kommen würde, hatte keiner auf dem Schirm. Als Anleger sollte man sich nun genau überlegen, wie man mit dieser Aktie weiter verfahren möchte. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen!

Sollte man sich noch allzu große Hoffnungen auf einen weiteren Ausbruch der Aktie machen? Tendenziell eher nicht, wenn man die aktuellen Entwicklungen dieser Aktie verfolgt. BioNTech performt in den Tagen des Impfstarts absolut katastrophal und wird weitere Prozente verlieren. Das sieht man auch heute, denn die Aktie geht um 5,39 Prozent und 3,91 Euro in den Keller. Neuer Aktienwert: 68,59 Euro!

Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.