BioNTech – jetzt bricht Panik aus!

Wow, damit hätte man jetzt nicht wirklich rechnen können. BioNTech kracht mitsamt seiner Aktie komplett zusammen! Das Wertpapier wird von einer heftigen Talfahrt kalt erwischt und wird derzeit extremst verramscht. Aber wie kam es zu dieser Entwicklung? Wenn man den aktuellen Neuigkeiten trauen kann, liegt es wohl an nur einer einzigen, aber sehr richtungsweisenden Handlung auf dem Aktienmarkt!

Denn gestern wurde bekannt, dass der CEO von Pfizer die Hälfte seiner Aktienanteile am Unternehmen BioNTech verkauft hat. Das kann natürlich viele Gründe haben, aber möglicherweise hatte der CEO von Pfizer selbst große Zweifel an der Höhe des aktuellen Kurses. War die Aktie schlicht viel zu teuer und das Risiko von großen Verlusten zu hoch? Die Zweifel werden auf jeden Fall größer!

Trotzdem ist es natürlich ein heftiger Nackenschlag für alle, die es mit der Aktie von BioNTech halten. Man hatte sich gerade darauf eingestellt, hier künftig die ganz großen Gewinne einzufahren und nun folgt so ein heftiger Schlag. Die Aktie ging zum gestrigen Tagesende um 7,36 Prozent runter und war nur noch 86,03 Euro wert. Der Verlust in Euro beträgt also satte 6,83 Euro!

