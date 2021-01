BioNTech: Das ist einfach gut!

An der grundsätzlich positiven Story für BioNTech hat sich nichts geändert! Das Unternehmen verkauft seinen neuen Corona-Impfstoff in Massen in die Welt hinein. Die Produktion wird ausgeweitet. Echte Probleme sehen anders aus.

Die Vorwürfe mancher Politiker hinsichtlich von Vertragsverletzungen und der Forderung nach mehr Impfstoffen vor allem für Europa kann BioNTech zudem kaum ernst nehmen. Denn das Unternehmen hat der EU-Kommission selbst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



