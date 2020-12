BioNTech: Das ist eine echte Sensation!

Bei BioNTech geht es derzeit Schlag auf Schlag! Während die USA und Großbritannien den von BioNTech und Pfizer entwickelten Covid-19-Impfstoff BNT162b2 mithilfe einer Notfallzulassung bereits an Impfzentren verteilt und mit den Impfungen begonnen haben, will die EU in den nächsten Tagen nachziehen. Doch die eigentliche Sensation kommt jetzt aus der Schweiz. Denn wie soeben bekannt wurde, sind die Eidgenossen sogar schon einen Schritt weiter!

Die schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic vermeldete, dass dem von BioNTech entwickelten Impfstoff die Zulassung erteilt wird. Und zwar keine Notfallzulassung wie in den USA oder Großbritannien, sondern eine reguläre Zulassung! Dafür habe man die Entwicklung und Testergebnisse seit Oktober sehr akribisch verfolgt. „Nach der minutiösen Prüfung der verfügbaren Informationen kommt Swissmedic zum Schluss, dass der Covid-19-Impfstoff von Pfizer/BioNTech sicher ist.“ – so die Aussage der Behörde.

Damit werden jetzt auch die Schweizer zeitnah mit Impfungen beginnen. Drei Millionen Impfstoffdosen hat man bereits geordert. Die ersten Chargen werden noch in diesem Jahr ausgeliefert. Der Rest folgt 2021.

