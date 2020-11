BioNTech: Das ist eine absolute Sensation!

Wow! Was ist das denn jetzt? Während die Verfahren auf eine Notfallzulassung in den USA und der EU noch unter Hochdruck laufen, scheint Großbritannien die anderen Regionen jetzt in der Drehtür zu überholen. Denn was die britische Financial Times soeben veröffentlichte, könnte dem BioNTech-Kurs mal so richtig neuen Schwung verleihen…

Alle Infos über BioNTech und die BioNTech-Aktie finden Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier geht’s zum Download.

Wie die Financial Times berichtet, will Großbritannien schon in der kommenden Woche die Zulassung für den von BioNTech entwickelten Impfstoff BNT162b2 erteilen. Das wäre mindestens eine Woche vor den USA, die erst für den 10. Dezember eine Entscheidung angekündigt hatten. Da BioNTech bereits mit der Massenproduktion des Impfstoffs begonnen hat, könnten also die ersten Massenimpfungen schon in den kommenden Tagen starten!

Fazit: Wird diese Nachricht den BioNTech-Aktienkurs weiter beflügeln? Oder sind diese News schon eingepreist? Wir haben BioNTech genau analysiert und die Ergebnisse einem exklusiven Sonderreport zusammengefasst. Die Ergebnisse können Sie hier nachlesen.