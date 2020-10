BioNTech: Das ist die Rettung!?

Die Pandemie greift immer brutaler um sich. Soeben gibt Irland bekannt, in einen zweiten Lockdown zu gehen. Umso wichtiger wird die Forschung nach einem Impfstoff und da ist BioNTech ganz vorne dabei. Schließlich befindet sich der Wirkstoff BNT162B2 bereits auf der Zielgeraden. Bis Ende nächsten Jahres wollen die Mainzer mehr als eine Milliarde Impfstoffdosen produzieren!

Seit einigen Wochen läuft bei BioNTech die entscheidende dritte Testphase des Impfstoffes BNT162B2. An der europäischen Zulassungskommission läuft bereits die Zulassung in Form eines sogenannten Rolling-Review-Verfahren. Hier werden die Daten und Testergebnisse unmittelbar nach der Erhebung an die Prüfbehörde übersandt, um so Zeitverzögerungen zu vermeiden.

Sollte die Zulassung erfolgen, wird BioNTech vermutlich noch in diesem Jahr 100 Millionen Dosen des Impfstoffes zur Verfügung stellen können. Im ersten Halbjahr 2021 sollen weitere 350 Millionen Dosen folgen. Bis Ende 2021 plant das Mainzer Biotech-Unternehmen die Produktion von 1,4 Milliarden Dosen!

