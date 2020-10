BioNTech: Das ist die Rettung!

Diese Nachricht dürfte einschlagen, wie eine Bombe: Während sich die Pandemie in Europa immer weiter verschärft, arbeitet BioNTech mit Hochdruck an einem Impfstoff und testet den Wirkstoff jetzt erstmals auch an Jugendlichen! Sollten die Ergebnisse hier ähnlich positiv ausfallen wie bei den bisherigen knapp 40.000 Probanden, könnte es ganz schnell gehen.

BioNTechs Impfstoff BNT162B2 durchläuft derzeit das Zulassungsverfahren im sogenannten Rolling-Review-Prozess. Demnach werden die Testergebnisse während der Studie unmittelbar an die Prüfungskommission geschickt, um keine Zeit zu verlieren. Wenn alles gut geht, könnte BioNTech die Zulassung jetzt quasi täglich bekommen.

Vorsorglich hat man bei BioNTech bereits die Produktionskapazitäten ausgebaut. Mit der Übernahme eines Standortes von Novartis nebst rund 300 Mitarbeitern hat BioNTech die Kapazitäten, um noch in diesem Jahr 100 Millionen Impfstoffdosen herzustellen. Im ersten Halbjahr 2021 könnten weitere 250 Millionen Dosen produziert werden.

